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Опрос: выбери лучший гол в истории Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Шедевр Криштиану Роналду в ворота Ювентуса встал в один ряд с другими красавцами.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Центральный матч вторника, 3 апреля, в Лиге чемпионов, в котором Реал Мадрид разгромил Ювентус украсил, второй гол Роналду.

После него португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

На пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Мы решили определить с вашей помощью, какой же гол заслуживает считаться лучшим в истории Лиги чемпионов и для этого взяли десятку, которые чаще всего фигурируют в разных рейтингах.

 

 

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Теги: видео, Лига Чемпионов, видео голов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.04.2018, 11:57
Оценка:  0
гость
А где гол Ривалдо манчестеру? Возможно это не все самые красивые, но среди этих гол Роналду самый красивый.
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