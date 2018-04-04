Опрос: выбери лучший гол в истории Лиги чемпионов

Шедевр Криштиану Роналду в ворота Ювентуса встал в один ряд с другими красавцами.

Центральный матч вторника, 3 апреля, в Лиге чемпионов, в котором Реал Мадрид разгромил Ювентус украсил, второй гол Роналду.

После него португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

На пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Мы решили определить с вашей помощью, какой же гол заслуживает считаться лучшим в истории Лиги чемпионов и для этого взяли десятку, которые чаще всего фигурируют в разных рейтингах.