Опрос: выбери лучший гол в истории Лиги чемпионов
Шедевр Криштиану Роналду в ворота Ювентуса встал в один ряд с другими красавцами.
Центральный матч вторника, 3 апреля, в Лиге чемпионов, в котором Реал Мадрид разгромил Ювентус украсил, второй гол Роналду.
После него португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.
На пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Мы решили определить с вашей помощью, какой же гол заслуживает считаться лучшим в истории Лиги чемпионов и для этого взяли десятку, которые чаще всего фигурируют в разных рейтингах.
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