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Мюллер повторил рекорд Лама в Лиге чемпионов

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Капитан Баварии одержал 65 побед в Лиге чемпионов.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Капитан Баварии Томас Мюллер вышел на поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Севильи (2:1).

Эта победа стала 65-й для полузащитника в Лиге чемпионов. Ровно столько же было у Филиппа Лама, что является рекордом Баварии.

Для достижения Мюллеру потребовалось 96 матчей турнира.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: Томас Мюллер, Филипп Лам, Лига чемпионов, Бавария
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