Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити.
Ливерпуль в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Манчестер Сити.
В Украине встречу Ливерпуль – Манчестер Сити в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.
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