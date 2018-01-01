Барселона – Рома: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона – Рома? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Барселона – Рома.

Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.

В Украине встречу Барселона – Рома в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 2.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!