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Рамос о голе Роналду: Это был голассо

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Капитан Реала Серхио Рамос в восторге от разгрома в Турине.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
twitter.com/sergioramos

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча в Турине, где "сливочные" разгромили Ювентус со счетом 3:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Безупречно. Реал добился очень хорошего результата. Все прошло отлично. Теперь нам нужно не проиграть дома. Что касается гола Роналду – это был голассо. Он в хорошей форме. Будем надеяться, что Роналду продолжит так играть в течение оставшейся части сезона", - передает слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, Криштиану Роналду в поединке с Ювентусом оформил дубль. Второй гол он забил невероятным ударом через себя.

Также Роналду установил новый рекорд: португалец забивает уже в 10 матчах Лиги чемпионов подряд. 

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Теги: Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Реал Мадрид, Ювентус, Лига чемпионов, футбол
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