Буффон поставил Роналду в один ряд с Пеле и Марадоной

Джанлуиджи Буффон подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон после поражения от Реала был расстроен и разочарован, но признал, что Реал объективно сильнее.

"Мы увидели, что из себя представляет и всегда представлял Криштиану Роналду – игрок высочайшего уровня, который наряду с Лионелем Месси добивается феноменальных высот.

Это говорит о том, что по своей важности они сопоставимы с Пеле и Марадоной за то, как они умеют решить исход матча и за те трофеи, которые они выиграли.

Ошибки случаются, нам противостоял невероятный чемпион, который вынуждает тебя действовать менее аккуратно.

Я очень расстроен и разочарован, потому что нам вряд ли теперь удастся пройти дальше, поэтому очень, очень обидно, но в то же время стоит признать, что соперник объективно сильнее", – сказал Буффон.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид разгромил Ювентус в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После второго гола Роналду, португальцу аплодировали даже фанаты туринцев. Смотри также видео голов и обзор матча Ювентус - Реал Мадрид.

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