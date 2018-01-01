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Журналисты измерили высоту, с которой Роналду забил через себя Ювентусу

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Криштиану Роналду перепрыгнул свой рост на 36 сантиметров.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Журналисты испанского AS измерили, насколько высоко подпрыгнул форвард Реала Криштиану Роналду, когда забил через себя в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Ювентусом (3:0).

С помощью компьютерной графики удалось подсчитать, что португалец отличился с высоты 2,23 метра.

Стоит отметить, что рост португальского нападающего – 1,87 м.

Личный рекорд Криштиану по этому показателю был установлен в 2013 году, когда Роналду забил головой Манчестер Юнайтед в матче ЛЧ с высоты 2,93 м.

Смотрите видео гола Роналду в ворота Ювентуса:

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид разгромил Ювентус в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После второго гола Роналду, португальцу аплодировали даже фанаты туринцев. Смотри также видео голов и обзор матча Ювентус - Реал Мадрид.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, Ювентус, Лига Чемпионов
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