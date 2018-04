Тренер Баварии установил рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенская Бавария в гостях обыграла Севилью со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Для главного тренера немецкого клуба Юппа Хайнкеса эта победа стала 12-й подряд в рамках Лиги чемпионов. До этого ни один тренер в истории не достигал этой отметки.

