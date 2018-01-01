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Тренер Баварии установил рекорд Лиги чемпионов

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Юпп Хайнкес вошел в историю Лиги чемпионов.
Юпп Хайнкес
Юпп Хайнкес
Getty Images

Мюнхенская Бавария в гостях обыграла Севилью со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Для главного тренера немецкого клуба Юппа Хайнкеса эта победа стала 12-й подряд в рамках Лиги чемпионов. До этого ни один тренер в истории не достигал этой отметки.

Хайнкес возглавил Баварию по ходу этого сезона и сумел выиграть во всех 7 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов после прихода на пост.

Напомним, наставник Баварии Юпп Хайнкес сообщил команде, что уйдет с должности в конце сезона.

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Теги: Юпп Хайнкес, Бавария, Лига Чемпионов, футбол, рекорд
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