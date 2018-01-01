Ливерпуль – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Ливерпуль примет Манчестер Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль 4 апреля сыграет первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором примет на своем поле Манчестер Сити.

Что может быть краше, чем встреча двух лидиров АПЛ? Разве что противостояние мерсисайдцев и "горожан" в самом престижном клубном турнире Европы, да и еще на такой стадии.

Чтобы встретиться между собой, командам пришлось выбить Базель и Порту. Можно сказать с уверенностью, что справились они с этим безупречно, причем уже в первых матчах. Подопечные Юргена Клоппа разгромили португальцев (5:0), а Сити добыл победу в Базеле со счетом 4:0. Ответные игры завершились 0:0 и 1:2 соответственно, однако оба наставника выпустили на эти поединки полурезерв.

А как дела в Англии?

В национальном первенстве Манчестер Сити может гарантировать себе чемпионство уже в следующем матче. Однако для этого им нужно обыграть Манчестер Юнайтед. С одной стороны оформить титул со столь важным соперником – дорогого стоит, а с другой – ставка на ЛЧ. Будет ли Хосеп Гвардиола так рисковать, ведь манчестерское дерби припадет как раз на встречи с Ливерпулем.

Если судьбой победителя АПЛ все ясно, то борьба команд за 2-4 места, вероятнее всего, будет продолжаться до самого конца, и здесь "красные" могут оказаться как вторыми, так и четвертыми. На данный момент в активе Ливерпуля 66 очков и третья позиция, что 2 пункта меньше, чем у МЮ, и на 2 больше, чем у Тоттенхэма.

Очная ставка

– В еврокубках соперники никогда ранее не встречались, однако имеют, разумеется, богатый опыт выступлений на внутренней арене.

– Всего статистика встреч Сити и Ливера насчитывает 178 матчей: 87 побед "красных", 45 побед "горожан" и 46 ничьих.

– В нынешнем сезоне коллективы встречались дважды. Сперва Манчестер не оставил живого места на обороне мерсисайдцев, добыв разгромную победу со счетом (5:0). Ливерпуль сумел взять реванш на Энфилде и нанес подопечным Хосепа Гвардиолы единственное по сей день поражение в АПЛ (4:3).

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Кариус – Робертсон, Ван Дейк, Матип, Арнольд – Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен – Мане, Фирмино, Салах.

Манчестер Сити: Браво – Зинченко, Отаменди, Компани, Уокер – Давид Сильва, Фернандиньо, Де Брюйне – Сане, Жезус, Стерлинг.

Не сыграют: Брустер, Лаллана – Менди, Агуэро.

Под вопросом: Гомес, Соланке – Делф, Лапорт, Стоунз.

Что касается букмекеров, то здесь команда из Манчестера имеет небольшое преимущество. Компания bet365 принимает ставки на победу Сити с коэффициентом 2,39. Успех Ливерпуля оценивается в 3,0, а ничейный результат – в 3,6.

Мнение редакции iSport.ua: предсказать исход поединка между английскими командами всегда тяжело, ведь в АПЛ успех аутсайдера над грандом – это нормальное явление. В свою очередь, противостояние фаворитов может закончиться как сухими нулями на табло, так и голевой феерией в стиле 4:4, 5:3 и т.д. Манчестер Сити куда солиднее выглядит в этом сезоне, однако на стороне Ливерпуля трибуны родного Эмфилда, потому осмелимся предсказать голевую ничью.

Напомним, первая четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Манчестер Сити состоится 4 апреля на стадионе Энфилд Роуд. Также нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Александр Коршиков, iSport.ua

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