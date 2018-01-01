Криштиану Роналду забил голы в 10 матчах подряд.

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов, забив в 10 матчах турнира подряд.

В выездном матче 1/4 Лиги чемпионов против Ювентуса Роналду открыл счет на 3-й минуте, забив рекордный гол.

Роналду расписывался в воротах соперника во всех восьми матчах турнира текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид разгромил Ювентус в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После второго гола Роналду, португальцу аплодировали даже фанаты туринцев. Смотри также видео голов и обзор матча Ювентус - Реал Мадрид.

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