Тренер Ювентуса не верит, что команда пройдет Реал

Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение своей команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что расстроен третьим пропущенным голом в матче с Реалом, после которого уже невозможно исправить ситуацию в ответной игре.

"Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол. Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно.

Я не знаю, является ли гол Криштиану лучшим в истории футбола, но это, безусловно, выдающийся гол. Можно только поздравить его с тем, что он делает в настоящее время", - цитирует Аллегри сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид разгромил Ювентус в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После второго гола Роналду, португальцу аплодировали даже фанаты туринцев. Смотри также видео голов и обзор матча Ювентус - Реал Мадрид.

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