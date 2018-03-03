Барселона – Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

Барселона примет Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Барселона – Рома, который состоится 4 апреля.

Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех римского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу "волков" – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Последние результаты Барселоны 31.03.2018 Чемпионат Испании Севилья Барселона 2:2 18.03.2018 Чемпионат Испании Барселона Атлетик 2:0 14.03.2018 Лига чемпионов Барселона Челси 3:0 10.03.2018 Чемпионат Испании Малага Барселона 0:2 07.03.2018 Товарищеский матч Барселона Эспаньол 0:0

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Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Рома, которая будет доступная в этой статье 4 апреля начиная с 21:45.

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