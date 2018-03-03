Барселона – Рома 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех римского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу “волков“ – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.
|31.03.2018
|Чемпионат Испании
|Севилья
|Барселона
|2:2
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|2:0
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|Барселона
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|3:0
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|Чемпионат Испании
|Малага
|Барселона
|0:2
|07.03.2018
|Товарищеский матч
|Барселона
|Эспаньол
|0:0
|31.03.2018
|Чемпионат Италии
|Болонья
|Рома
|1:1
|18.03.2018
|Чемпионат Италии
|Кротоне
|Рома
|0:2
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|1:0
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|Наполи
|Рома
|2:4
Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Рома, которая будет доступная в этой статье 4 апреля начиная с 21:45.
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