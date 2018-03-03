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Барселона – Рома 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Барселона примет Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Барселона – Рома, который состоится 4 апреля.
Барселона – Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона – Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.

 

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех римского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу “волков“ – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Последние результаты Барселоны

31.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяБарселона2:2
18.03.2018Чемпионат ИспанииБарселонаАтлетик2:0
14.03.2018Лига чемпионовБарселонаЧелси3:0
10.03.2018Чемпионат ИспанииМалагаБарселона0:2
07.03.2018Товарищеский матчБарселонаЭспаньол0:0

Последние результаты Ромы

31.03.2018Чемпионат ИталииБолоньяРома1:1
18.03.2018Чемпионат ИталииКротонеРома0:2
13.03.2018Лига чемпионовРомаШахтер1:0
09.03.2018Чемпионат ИталииРомаТорино3:0
03.03.2018Чемпионат ИталииНаполиРома2:4

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Рома, которая будет доступная в этой статье 4 апреля начиная с 21:45.

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Теги: Барселона, Рома, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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