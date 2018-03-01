Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45
Ливерпуль в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Манчестер Сити.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,39.
Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 2,4, а на победу Ливерпуля – 2,8. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.
Последние матч Ливерпуля
|31.03.2018
|Чемпионат Англии
|Кристал Пэлас
|Ливерпуль
|1:2
|17.03.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Уотфорд
|5:0
|10.03.2018
|Чемпионат Англии
|Манчестер Юнайтед
|Ливерпуль
|2:1
|06.03.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Порту
|0:0
|03.03.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Ньюкасл
|2:0
Последние результаты Манчестер Сити
|31.03.2018
|Чемпионат Англии
|Эвертон
|Манчестер Сити
|1:3
|12.03.2018
|Чемпионат Англии
|Сток Сити
|Манчестер Сити
|0:2
|07.03.2018
|Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|Базель
|1:2
|04.03.2018
|Чемпионат Англии
|Манчестер Сити
|Челси
|1:0
|01.03.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Манчестер Сити
|0:3
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити, которая будет доступна в этой статье 4 апреля начиная с 21:45.
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