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Ливерпуль – Манчестер Сити 3:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ливерпуль – Манчестер Сити, который состоится 4 апреля.
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Ливерпуль в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 2,4, а на победу Ливерпуля – 2,8. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние матч Ливерпуля

31.03.2018Чемпионат АнглииКристал ПэласЛиверпуль1:2
17.03.2018Чемпионат АнглииЛиверпульУотфорд5:0
10.03.2018Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед Ливерпуль2:1
06.03.2018Лига чемпионовЛиверпульПорту0:0
03.03.2018Чемпионат АнглииЛиверпульНьюкасл2:0

Последние результаты Манчестер Сити

31.03.2018Чемпионат АнглииЭвертонМанчестер Сити1:3
12.03.2018Чемпионат АнглииСток СитиМанчестер Сити0:2
07.03.2018Лига чемпионовМанчестер СитиБазель1:2
04.03.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиЧелси1:0
01.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналМанчестер Сити0:3

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити, которая будет доступна в этой статье 4 апреля начиная с 21:45.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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