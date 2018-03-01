Ливерпуль – Манчестер Сити 2:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ливерпуль – Манчестер Сити, который состоится 4 апреля.

Ливерпуль в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 2,4, а на победу Ливерпуля – 2,8. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние матч Ливерпуля

31.03.2018 Чемпионат Англии Кристал Пэлас Ливерпуль 1:2 17.03.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Уотфорд 5:0 10.03.2018 Чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:1 06.03.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Порту 0:0 03.03.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Ньюкасл 2:0

Последние результаты Манчестер Сити

31.03.2018 Чемпионат Англии Эвертон Манчестер Сити 1:3 12.03.2018 Чемпионат Англии Сток Сити Манчестер Сити 0:2 07.03.2018 Лига чемпионов Манчестер Сити Базель 1:2 04.03.2018 Чемпионат Англии Манчестер Сити Челси 1:0 01.03.2018 Чемпионат Англии Арсенал Манчестер Сити 0:3

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити, которая будет доступна в этой статье 4 апреля начиная с 21:45.

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