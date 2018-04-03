Роналду поблагодарил фанатов Ювентуса за овации после его гола

Криштиану Роналду дважды отметился в воротах Ювентуса в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду дважды поучаствовал в разгроме Ювентуса в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Своим вторым зрелищным голом на 64-й минуте он впечатлил даже фанатов туринского клуба, которые встали со своих мест и начали аплодировать португальцу.

"Это был незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков Ювентуса. Спасибо. То, что они сделали - это просто фантастика", – цитирует Роналду Record.

Ранее сообщалось, что Зинедина Зидана не впечатлил гол Роналду, тренер заявил, что его взятие ворот в финале Лиги чемпионов в 2002 году было зрелищнее.

Смотри видео голов и обзор матча Ювентус - Реал Мадрид.

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