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Зидан: Гол Роналду ударом через себя? Мой мяч в финале ЛЧ был лучше

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Зинедин Зидан прокомментировал шедевральный гол Криштиану Роналду в ворота Джанлуиджи Буффона.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан после победы на туринским Ювентусом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (3:0) заявил, что его гол в финале Лиги чемпионов в 2002 году был лучше, чем удар через себя в исполнении Криштиану Роналду.

"Чей гол был лучше: сегодняшний в исполнении Роналду или мой удар в финале Лиги чемпионов в 2002 году? Конечно, мой! Однозначно, мой гол был лучше", – цитирует Зидана ресурс Football Italia.

К вашему вниманию гол Криштиану Роналду в ворота Ювентуса.

Гол Зинедина Зидана в качестве игрока мадридского Реала в финальном матче Лиги чемпионов против немецкого Байера.

Смотрите видео обзор матча Ювентус – Реал, а также читайте подробности поединка в нашей текстовой онлайн трансляции

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Криштиано Роналдо, Зинедин Зидан
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