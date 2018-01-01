Севилья – Бавария 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Мюнхенская Бавария добыла победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Севильи.
Мюнхенская Бавария добыла волевую победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, обыграв Севилью.
Севилья – Бавария 1:2
Голы: Сарабия, 32 – Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68
Севилья: Сория – Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро – Нзонзи, Писарро – Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) – Бен Йеддер (Муриэль, 80)
Бавария: Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) – Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго – Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)
Предупреждения: Корреа, Писарро – Рибери, Бернат, Мюллер
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