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Севилья – Бавария 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Мюнхенская Бавария добыла победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Севильи.
Бавария обыграла Севилью в непростом матче
Бавария обыграла Севилью в непростом матче
Getty Images

Мюнхенская Бавария добыла волевую победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, обыграв Севилью.

Севилья – Бавария 1:2

Голы: Сарабия, 32 – Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68

Севилья: Сория – Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро – Нзонзи, Писарро – Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) – Бен Йеддер (Муриэль, 80)

Бавария: Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) – Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго – Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)

Предупреждения: Корреа, Писарро – Рибери, Бернат, Мюллер

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Теги: футбол, Бавария, Севилья, Лига Чемпионов
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