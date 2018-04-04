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Ювентус – Реал 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Мадридский Реал разгромил Ювентус в выездном матче.
Реал разбил туринский Ювентус
Реал разбил туринский Ювентус
Getty Images

Мадридский Реал разбил Ювентус в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодарю дублю Криштиану Роналду. 

1-й тайм

2-й тайм

Ювентус – Реал 0:3
Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72

Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) – Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) – Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро – Игуаин.

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) – Иско (Асенсио, 75) – Бензема (Васкес, 59), Роналду.

Предупреждения: Бентанкур, Дибала – Рамос, Ковачич.

Удаление: Дибала, 66.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Реал, Ювентус
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Осталось 500 символов
LisyonoK    04.04.2018, 00:30
Оценка:  0
LisyonoK
Роналду красава
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