Ювентус – Реал 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Мадридский Реал разгромил Ювентус в выездном матче.
Мадридский Реал разбил Ювентус в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодарю дублю Криштиану Роналду.
1-й тайм
2-й тайм
Ювентус – Реал 0:3
Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72
Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) – Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) – Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро – Игуаин.
Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) – Иско (Асенсио, 75) – Бензема (Васкес, 59), Роналду.
Предупреждения: Бентанкур, Дибала – Рамос, Ковачич.
Удаление: Дибала, 66.
Полная версия правил