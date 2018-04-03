Бавария на выезде обыграла Севилью в ЛЧ
Мюнхенская Бавария одержала волевую победу над Севильей на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На протяжении большей части первого тайма игра была равной, но в какой-то момент Севилья явно завладела преимуществом и справедливо повела в счете. Пабло Сабария воспользовался отличной проникающей передачей Серхио Эскудеро и вывел хозяев вперед.
Впрочем, вскоре Баварии повезло - после прострела Франка Рибери мяч в свои ворота переправил Хесус Навас.
Во втором тайме Бавария выдала ударную середину 45-минутки, когда и был забит победный гол. Франк Рибери сделал отличный навес, а Тьяго Алькантара, выпрыгнув выше всех в штрафной, головой вколотил мяч в противоход голкиперу. Удар был сильный и точный.
Сразу после этого Хамес Родригес получил удивительный разрезающий пас и нанес удар в левый угол ворот. Давид Сориа в отличном прыжке отразил мяч.
В дальнейшем команды успокоились, да и замены не сумели поднять темп игры, поэтому счет на табло больше не изменился.
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Севилья — Бавария 1:2
Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68
Севилья: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80)
Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)
Предупреждения: Корреа, Писарро — Рибери, Бернат, Мюллер
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