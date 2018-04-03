Бавария на выезде обыграла Севилью в ЛЧ

Мюнхенский клуб сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария одержала волевую победу над Севильей на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На протяжении большей части первого тайма игра была равной, но в какой-то момент Севилья явно завладела преимуществом и справедливо повела в счете. Пабло Сабария воспользовался отличной проникающей передачей Серхио Эскудеро и вывел хозяев вперед.

Впрочем, вскоре Баварии повезло - после прострела Франка Рибери мяч в свои ворота переправил Хесус Навас.

Во втором тайме Бавария выдала ударную середину 45-минутки, когда и был забит победный гол. Франк Рибери сделал отличный навес, а Тьяго Алькантара, выпрыгнув выше всех в штрафной, головой вколотил мяч в противоход голкиперу. Удар был сильный и точный.

Сразу после этого Хамес Родригес получил удивительный разрезающий пас и нанес удар в левый угол ворот. Давид Сориа в отличном прыжке отразил мяч.

В дальнейшем команды успокоились, да и замены не сумели поднять темп игры, поэтому счет на табло больше не изменился.

Подробности матча читайте в нашем онлайне.

Севилья — Бавария 1:2

Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68

Севилья: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80)

Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)

Предупреждения: Корреа, Писарро — Рибери, Бернат, Мюллер