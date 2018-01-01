Роналду принес Реалу разгромную победу над Ювентусом

Реал оказался сильнее Ювентуса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Турине завершилась первая часть баталии 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом, где подопечные Зинедина Зидана добыли убедительную победу.

Поединок начался довольно динамично, ведь уже на 3-й минуте Роналду удалось откликнуться на прострел Иско с левого фланга и отправить мяч шведой в сетку ворот итальянского гранда. Юве бросился отыгрываться, но все атаки “черно-белых“, которым не хватало последнего паса, завершались ничем. Неплохой шанс был у Игуаина, когда аргентинец нанес удар головой из пределов штрафной, но от пропущенного гола экс-игрока “сливочных“ спас голкипер. А под занавес первой половины встречи Кроос мог увеличить преимущество своего клуба. Получив снаряд в центре поля, нанес мощнейший удар, который пришелся в каркас ворот Буффона.

Во втором тайме подопечные Зидана не стали форсировать события, ожидая на свой шанс. И они его дождались. Все тот же феноменальный Криштиану забил невероятной красоты гол. На 64-й минуте Карвахаль сделал отличный пас в штрафную, а там португалец нанес удар через себя. Казалось, что для Ювентуса складывалось все “хуже не придумаешь“, однако через две минуты после второго гола на удаление наработал Дибала. Добил “старую синьору“ Марсело, который после паса Роналду вышел на свидание с Буффоном и буквально затолкнул мяч в ворота.

Таким образом, лидер Реала Криштиану Роналду принес команде важную победу, записав на свой счет дубль и результативную передачу.

В конце матча “галактикос“ имели еще несколько убойных моментов, но решили сохранить маленькую интригу на вторую часть противостояния. Однако, если честно, то слабо вериться, что итальянцы сумеют сотворить камбэк, да еще и в Мадриде. Ответная игра пройдет через неделю, 10 апреля, на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Ювентус – Реал 0:3

Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72

Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) – Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) – Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро – Игуаин.

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) – Иско (Асенсио, 75) – Бензема (Васкес, 59), Роналду

Предупреждения: Бентанкур, Дибала — Рамос, Ковачич

Удаление: Дибала, 66

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