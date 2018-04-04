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Роналду невероятным ударом через себя расписался в воротах Буффона

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Криштиану Роналду отличился в десятом матче Лиги чемпионов кряду.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду отметился невероятным по красоте голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против туринского Ювентуса (3:0). 

На 64-й минуте игры португалец решил пробить через себя после верховой передачи. Получилось очень эффектно, а главное эффективно – 2:0.

К слову, первый гол Роналду в ворота Джанлуиджи Буффона был забит еще на третьей минуте игры. Таким образом португалец побил рекорд Руда ван Нистелроя, отличившись в 10 матчах ЛЧ кряду. В свое время, нидерландский форвард забивал в девяти поединках, когда выступал за Ман Юнайтед в сезоне-2002/03.

Ранее сообщалось, что французский Лион упустил возможность подписать Криштиану Роналду в 2002 году.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Реал, Ювентус
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.04.2018, 00:21
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гость
Чтоб там про него не говорили, а футболист он хороший!
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