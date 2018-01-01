Агуэро не поможет Ман Сити в первом матче 1/4 Лиги чемпионов против Ливерпуля

Манчестер Сити готовится к поединку против Ливерпулем без Серхио Агуэро.

Аргентинский форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро пропустит первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Ливерпуля.

За информацией ресурса Sky Sports, Агуэро беспокоит травма колена и форвард остался вне заявки команды на поединок с Ливерпулем на Энфилде.

Напомним, что аргентинец получил травму еще месяц назад в матче против лондонского Челси (1:0).

Первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Манчестер Сити состоится в среду, 4-го апреля. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что вратарь Ман Сити покрасовался своим новым роскошным авто.

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