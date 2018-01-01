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Агуэро не поможет Ман Сити в первом матче 1/4 Лиги чемпионов против Ливерпуля

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Манчестер Сити готовится к поединку против Ливерпулем без Серхио Агуэро.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Аргентинский форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро пропустит первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Ливерпуля.

За информацией ресурса Sky Sports, Агуэро беспокоит травма колена и форвард остался вне заявки команды на поединок с Ливерпулем на Энфилде.

Напомним, что аргентинец получил травму еще месяц назад в матче против лондонского Челси (1:0). 

Первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Манчестер Сити состоится в среду, 4-го апреля. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Ранее сообщалось, что вратарь Ман Сити покрасовался своим новым роскошным авто.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Ливерпуль, Лига Чемпионов
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