Барселона – Рома: анонс матча Лиги чемпионов

Барселона встретится с Ромой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Барселона в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на родном "Камп Ноу" примет гостей из Италии - Рому. Матч состоится 4 апреля.

Предыдущая стадия

Барселона прошла в 1/4 финала благодаря победе над Челси с общим счетом 4:1. Первый матч 1/8 финала каталонцы провели на "Стэмфорд Бридж", где на гол Виллиана Лионель Месси смог ответить важнейшим мячом на выезде - 1:1. А на "Камп Ноу" дело оставалось за малым - 3:0, хотя по крайней мере одним голом подопечные Вальверде были обязаны Тибо Куртуа.

Рома же в предыдущем раунде прошла донецкий Шахтер. Первая встреча проходила в Харькове, где горняки во втором тайме совершили камбэк, вырвав у итальянцев победу со счетом 2:1. Без сомнений, Шахтер был фаворитом ответного матча, но в нервном противостоянии Эдин Джеко забил единственный мяч, выведя свою команду в четвертьфинал.

Внутренние чемпионаты

Абсолютно разные ситуации у команд в домашних чемпионатах. Барселона еще в первом круге уверенно оторвалась в турнирной таблице Примеры и уже мало кто может усомниться в ее чемпионстве. В данный момент у каталонцев 76 очков и отрыв от Атлетико в 9 пунктов. Врядли матрасники и уж тем более мадридский Реал, отстающий на 13 очков, смогут догнать Месси и компанию.

Однако почему-то недавний матч против Севильи показал не такую уж и уверенную игру Барсы. Съехавшись после товарищеских матчей сборных игроки проигрывали со счетом 0:2 и смогли вырвать ничью у андалусийцев лишь на последних минутах встречи.

Совершенно противоположная ситуация дома у Ромы. Всего 60 очков и отставание от лидера Серии А Ювентуса в целых 18 пунктов! В субботу Рома провела матч с Болоньей (1:1) и не смогла обыграть даже команду с 11-го места чемпионата Италии.

История и факты

Барселона и Рома в Лиге чемпионов встречались между собой четыре раза. Два самых свежих из них - это встречи на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2015/16. Тогда матч на "Стадио Олимпико" завершился вничью 1:1, а вот на "Камп Ноу" произошел настоящий разгром - 6:1 в пользу "сине-гранатовых".

Рома сыграет в четвертьфинале главного еврокубка в третий раз в своей истории. Два предыдущих были провальными и оба раза - поражения от Манчестер Юнайтед. В сезоне 2006/07 "волки" в гостях у соперника отхватили со счетом 1:7.

Барселона же в свою очередь в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов вылетала именно на стадии 1/4 финала! В прошлом году - от Ювентуса, который отомстил каталонцам за финал 2015 года.

Ориентировочные составы

Барселона:

Марк-Андре Тер Штеген - Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Херард Пике, Хорди Альба - Паулиньо, Иван Ракитич, Серхио Бускетс - Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси

Рома:

Алисон Бекер – Алессандро Флоренци, Федерико Фасио, Костас Манолас, Александар Коларов - Раджа Найнгголан, Даниэле Де Росси, Кевин Строотман – Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко, Диего Перотти.



Барселона является явным фаворитом матча на Камп Ноу. На победу каталонцев букмекеры дают коэффициент 1.25. При этом победа Ромы оценивается в 13.0, а вероятность ничьи составляет 5.50.

Мнение редакции iSport.ua: конечно, сложно поспорить с букмекерами насчет фаворита. Весь топ-состав Барселоны здоров и готов к матчу. Но интрига в противостоянии все же присутствует: у Ромы великолепный вратарь Алисон Бекер, который стал настоящей звездой первого матча с Шахтером и заинтересовал многие европейские гранды. Сможет ли его пробить главная атакующая сила Барсы в лице Месси, Суареса, Дембеле и Иньесты? Вот в чем главный вопрос. Мастерство Бекера и дисциплинированная оборона Ромы могут создать проблемы "сине-гранатовым".

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Дарья Магид, Isport.ua