Бьордален объявит о завершении карьеры – СМИ

Легендарный биатлонист принял решение завершить спортивную карьеру.

Легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален намерен завершить карьеру биатлониста.

По информации норвежского телеканала TV 2, Бьорндален соберет специальную пресс-конференцию в Симостранде, где сообщит о своем решении.

Напомним, 44-летний биатлонист не смог попасть в состав сборной Норвегии и пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Также Оле Эйнар не сумел выиграть ни одной медали на этапах Кубка мира.

Отметим, что Бьорндален – один из самых титулованных спортсменов мира. Норвежцу принадлежит рекорд по количеству золотых медалей Олимпийских игр, который он делит с Марит Бьорген и Бьорном Дэли. Каждый из этих спортсменов успел завоевать по восемь золотых наград.

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