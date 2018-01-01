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Бьордален объявит о завершении карьеры – СМИ

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Легендарный биатлонист принял решение завершить спортивную карьеру.
Оле Эйнар Бьорндален
Оле Эйнар Бьорндален
Getty Images

Легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален намерен завершить карьеру биатлониста.

По информации норвежского телеканала TV 2, Бьорндален соберет специальную пресс-конференцию в Симостранде, где сообщит о своем решении. 

Напомним, 44-летний биатлонист не смог попасть в состав сборной Норвегии и пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Также Оле Эйнар не сумел выиграть ни одной медали на этапах Кубка мира.

Отметим, что Бьорндален – один из самых титулованных спортсменов мира. Норвежцу принадлежит рекорд по количеству золотых медалей Олимпийских игр, который он делит с Марит Бьорген и Бьорном Дэли. Каждый из этих спортсменов успел завоевать по восемь золотых наград.

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Теги: Оле Эйнар Бьорндален, биатлон, карьера
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