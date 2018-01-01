Бьордален объявит о завершении карьеры – СМИ
Легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален намерен завершить карьеру биатлониста.
По информации норвежского телеканала TV 2, Бьорндален соберет специальную пресс-конференцию в Симостранде, где сообщит о своем решении.
Напомним, 44-летний биатлонист не смог попасть в состав сборной Норвегии и пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Также Оле Эйнар не сумел выиграть ни одной медали на этапах Кубка мира.
Отметим, что Бьорндален – один из самых титулованных спортсменов мира. Норвежцу принадлежит рекорд по количеству золотых медалей Олимпийских игр, который он делит с Марит Бьорген и Бьорном Дэли. Каждый из этих спортсменов успел завоевать по восемь золотых наград.
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