Севилья – Бавария: стартовые составы команд
Севилья во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Испании сыграет против Севильи.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,64. Успех севильцев оценивается в 4,75, ничейный исход – 4,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,75, а на победу Севильи – 4,33. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.
|31.03.2018
|Чемпионат Испании
|Севилья
|Барселона
|2:2
|18.03.2018
|Чемпионат Испании
|Леганес
|Севилья
|2:1
|13.03.2018
|Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|Севилья
|1:2
|10.03.2018
|Чемпионат Испании
|Севилья
|Валенсия
|0:2
|03.03.2018
|Чемпионат Испании
|Севилья
|Атлетик
|2:0
|31.03.2018
|Чемпионат Германии
|Бавария
|Боруссия Д
|6:0
|18.03.2018
|Чемпионат Германии
|РБ Лейпциг
|Бавария
|2:1
|14.03.2018
|Лига чемпионов
|Бешикташ
|Бавария
|1:3
|10.03.2018
|Чемпионат Германии
|Бавария
|Гамбург
|6:0
|04.03.2018
|Чемпионат Германии
|Фрайбург
|Бавария
|0:4
Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья – Бавария состоится 3 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Севилья – Бавария, которая будет доступная в этой статье 14 марта начиная с 21:45.
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