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Севилья – Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

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Севилья примет Баварию в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Севилья – Бавария, который состоится 3 апреля.
Севилья – Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Севилья – Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Севилья во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Испании сыграет против Севильи.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,64. Успех севильцев оценивается в 4,75, ничейный исход – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,75, а на победу Севильи – 4,33. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

Последние результаты Севильи

18.03.2018Чемпионат ИспанииЛеганесСевилья2:1
13.03.2018Лига чемпионовМанчестер ЮнайтедСевилья1:2
10.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяВаленсия0:2
03.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяАтлетик2:0
28.02.2018Чемпионат ИспанииМалагаСевилья0:1

Последние результаты Баварии

18.03.2018Чемпионат ГерманииРБ ЛейпцигБавария2:1
14.03.2018Лига чемпионовБешикташБавария1:3
10.03.2018Чемпионат ГерманииБаварияГамбург6:0
04.03.2018Чемпионат ГерманииФрайбургБавария0:4
24.02.2018Чемпионат ГерманииБаварияГерта0:0

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья – Бавария состоится 3 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Севилья – Бавария, которая будет доступная в этой статье 14 марта начиная с 21:45.

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Теги: Севилья, Бавария, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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