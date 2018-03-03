Севилья – Бавария 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Севилья примет Баварию в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Севилья – Бавария, который состоится 3 апреля.

Севилья во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Испании сыграет против Севильи.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,64. Успех севильцев оценивается в 4,75, ничейный исход – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,75, а на победу Севильи – 4,33. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

Последние результаты Севильи 31.03.2018 Чемпионат Испании Севилья Барселона 2:2 18.03.2018 Чемпионат Испании Леганес Севилья 2:1 13.03.2018 Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Севилья 1:2 10.03.2018 Чемпионат Испании Севилья Валенсия 0:2 03.03.2018 Чемпионат Испании Севилья Атлетик 2:0

Последние результаты Баварии 31.03.2018 Чемпионат Германии Бавария Боруссия Д 6:0 18.03.2018 Чемпионат Германии РБ Лейпциг Бавария 2:1 14.03.2018 Лига чемпионов Бешикташ Бавария 1:3 10.03.2018 Чемпионат Германии Бавария Гамбург 6:0 04.03.2018 Чемпионат Германии Фрайбург Бавария 0:4

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья – Бавария состоится 3 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Севилья – Бавария, которая будет доступная в этой статье 14 марта начиная с 21:45.

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