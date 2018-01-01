Ювентус – Реал: анонс матча Лиги чемпионов

Ювентус сойдется с мадридским Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ювентус в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов в родных стенах примет мадридский Реал.

Отметим, что в мае прошлого года команды встречались в финале самого престижного турнира Европы, где испанский клуб без особых проблем завоевал победу и, вместе с тем, пополнил клубный музей двенадцатым кубком чемпионов.

Предыдущий раунд

Туринцы в увлекательнейшем двухматчевом противостояние с лондонским Тоттенхэмом пролезли в четвертьфинал благодаря победе в выездном противостоянии. Первый акт, который проходил в Италии, завершился вничью (2:2). А судьбу путевки в 1/4 Лиги чемпионов решили три минуты во втором тайме поединка в Лондоне. Сперва Гонсало Игуаин на 64-й минуте сравнял счет, а через три минуты Паулу Дибала забил победный мяч. "Шпоры" не сумели переломить ход игры и вылетели в первом же раунде плей-офф.

"Галактикос" в двух встречах не испытали особых проблем с дорогостоящим составом французского ПСЖ. "Сливочные" разобрались дома с парижанами (3:1), а выездном поединке добились победы со счетом 2:1.

К слову, в двух матчах с французским клубом форвард мадридцев Криштиану Роналду трижды расписался в воротах Альфонса Ареола.

Внутренние чемпионаты

В итальянской Серии А Ювентус оторвался от Наполи уже на четыре пункта. Похоже, что "старая синьора" вновь оставят за собой скудетто, уже седьмой раз кряду.

Реал вряд ли может похвалится удачными выступлениями в испанской Примере. Команда Зинедина Зидана без борьбы отдала чемпионство Барселоне и обосновалась на третьем месте в турнирной таблице, отставая от впередиидущего Атлетико на четыре пункта.

История и факты

– Реал 35 раз выходил в четвертьфинал самого престижного турнира Европы, а в 28 случаях проходил в следующий раунд.

– "Сливочные" ни разу в истории не проходили Ювентус в раундах плей-офф Кубка/Лиги чемпионов.

– Криштиану Роналду сыграл в 18 четвертьфинальных поединках, в которых отличился 20 голами.

Ориентировочные составы

Ювентус: Буффон – Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа – Хедира, Бентанкур, Матюйди – Дибала, Игуаин, Дуглас Коста.

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Кроос, Модрич, Иско – Роналду, Бензема.

Не сыграют: Бенатия, Пьянич – Начо.

Под вопросом: Манджукич, Алекс Сандро, Бернардески.

Букмекеры из bet 365 отдают небольшое предпочтение гостевой команде. Так, ставки на победу Ювентуса принимаются с коэффициентом 3,0. А вот успех Реала оценивается в 2,6. Ничейный результат – 3,25.

Мнение редакции iSport.ua: в первом матче четвертьфинала вряд ли команды будут форсировать события. Рационализм и прагматичность будут доминировать на футбольном поле, а вот яркий атакующий футбол, скорее всего, отойдет на второй план. Реал представляется большим фаворитом в грядущем поединке. Осмелимся предположить ничейный результат с "выездным голом" от мадридцев – 1:1.

Напомним, первая четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между Ювентусом и Реалом состоится во вторник, 3-го апреля, на стадионе Альянц в Турине.

Также нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Алексей Мацкевич, iSport.ua