Ювентус – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45
Ювентус во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против мадридского Реала.
По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.
Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,6. Победа Ювентуса оценивается в 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,1.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех "галактикос" контора принимает ставки с коэффициентом 2,6, а на победу туринского клуба – 2,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,2.
Последние результаты Ювентуса
|Дата
|Турнир
|Счет
|17.03.2018
|Чемпионат Италии
|СПАЛ
|Ювентус
|0:0
|14.03.2018
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Аталанта
|2:0
|11.03.2018
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Удинезе
|2:0
|07.03.2018
|Лига чемпионов
|Тоттенхэм
|Ювентус
|1:2
|03.03.2018
|Чемпионат Италии
|Лацио
|Ювентус
|0:1
Последние результаты Реала
|Дата
|Турнир
|Счет
|18.03.2018
|Чемпионат Испании
|Реал Мадрид
|Жирона
|6:3
|10.03.2018
|Чемпионат Испании
|Эйбар
|Реал Мадрид
|1:2
|06.03.2018
|Лига чемпионов
|ПСЖ
|Реал Мадрид
|1:2
|03.03.2018
|Чемпионат Италии
|Реал Мадрид
|Хетафе
|3:1
|27.02.2018
|Чемпионат Италии
|Эспаньол
|Реал Мадрид
|1:0
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид состоится 3 апреля в Турине на стадионе Альянц. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Реал Мадрид, которая будет доступна в этой статье 3 апреля, начиная с 21:45.
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