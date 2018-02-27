Ювентус – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

Ювентус примет Реал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ювентус – Реал Мадрид, который состоится 3 апреля.

Ювентус во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против мадридского Реала.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,6. Победа Ювентуса оценивается в 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,1.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех "галактикос" контора принимает ставки с коэффициентом 2,6, а на победу туринского клуба – 2,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,2.

Последние результаты Ювентуса

Дата Турнир Счет 17.03.2018 Чемпионат Италии СПАЛ Ювентус 0:0 14.03.2018 Чемпионат Италии Ювентус Аталанта 2:0 11.03.2018 Чемпионат Италии Ювентус Удинезе 2:0 07.03.2018 Лига чемпионов Тоттенхэм Ювентус 1:2 03.03.2018 Чемпионат Италии Лацио Ювентус 0:1

Последние результаты Реала

Дата Турнир Счет 18.03.2018 Чемпионат Испании Реал Мадрид Жирона 6:3 10.03.2018 Чемпионат Испании Эйбар Реал Мадрид 1:2 06.03.2018 Лига чемпионов ПСЖ Реал Мадрид 1:2 03.03.2018 Чемпионат Италии Реал Мадрид Хетафе 3:1 27.02.2018 Чемпионат Италии Эспаньол Реал Мадрид 1:0

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид состоится 3 апреля в Турине на стадионе Альянц. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Реал Мадрид, которая будет доступна в этой статье 3 апреля, начиная с 21:45.

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