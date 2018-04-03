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Ювентус – Реал 0:3 как это было

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Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ювентус – Реал, который состоится 3 апреля.
Ювентус – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ювентус – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Ювентус во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против мадридского Реала.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,6. Победа Ювентуса оценивается в 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,1.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех “галактикос“ контора принимает ставки с коэффициентом 2,6, а на победу туринского клуба – 2,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,2.

Последние результаты Ювентуса

31.03.2018Чемпионат ИталииЮвентусМилан3:1
17.03.2018Чемпионат ИталииСПАЛЮвентус0:0
14.03.2018Чемпионат ИталииЮвентусАталанта2:0
11.03.2018Чемпионат ИталииЮвентусУдинезе2:0
07.03.2018Лига чемпионовТоттенхэмЮвентус1:2
03.03.2018Чемпионат ИталииЛациоЮвентус0:1

Последние результаты Реала

31.03.2018Чемпионат ИспанииЛас-ПальмасРеал Мадрид0:3
18.03.2018Чемпионат ИспанииРеал МадридЖирона6:3
10.03.2018Чемпионат ИспанииЭйбарРеал Мадрид1:2
06.03.2018Лига чемпионовПСЖРеал Мадрид1:2
03.03.2018Чемпионат ИталииРеал МадридХетафе3:1
27.02.2018Чемпионат ИталииЭспаньолРеал Мадрид1:0

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид состоится 3 апреля в Турине на стадионе Альянц. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Реал Мадрид, которая будет доступна в этой статье 3 апреля, начиная с 21:45.

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Теги: Ювентус, Реал Мадрид, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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