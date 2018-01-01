Севилья – Бавария: анонс матча Лиги чемпионов

Бавария и Севилья проведут первую встречу в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бавария 3 апреля проведет первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов в Испании. Противостоять немцам будет местная Севилья.

Предыдущий раунд

Мюнхенский клуб пробился в четвертьфинальную стадию благодаря двум уверенным победам над Бешикташем. В первом матче "красные" уничтожили турков со счетом 5:0, а через три недели в Стабуле еще раз добились позитивного результата (3:1). Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса отправили в ворота соперника восемь мячей при одном пропущенном. Согласитесь, более чем убедительно.

Севилья, в свою очередь, в 1/8 финала сотворила небольшую сенсацию, где выбила более именитый коллектив – МЮ. Казалось, что нулевая ничья на Рамон Санчес Писхуан скорее на руку оппоненту. Однако "нервионцам" удалось обыграть (2:1) на выезде Манчестер, опровергнув тем самым мнения скептиков.

Внутренние чемпионаты

В национальных первенствах дела у команд обстоят по разному. Бавария уже в следующем туре может оформить свое очередное чемпионство, потому смело может сосредоточиться на играх в ЛЧ. А вот Севилья наоборот, вероятнее всего, в следующем сезоне не сыграет в самом престижном клубном турнире Европы. За 8 туров до окончания испанской Примеры андалусийцы отстают на 16 очков от лигочемпионовской зоны. Конечно, есть шансы выиграть Лигу чемпионов, но пока в это слабо верится.

Последним соперником Баварии стала дортмундская Боруссия. От одного из непремеримых оппонентов мюнхенцов не осталось и живого места (6:0). Севилья же расписала мировую с грозной Барселоной (2:2).

История и факты

Бавария ни разу не встречалась с Севильей, но четыре последних сезона вылетала по итогам противостояния с испанцами. Более того, мюнхенцы проиграли пять последних матчей в Испании, а Севилья в 11 домашних встречах с немецкими клубами ни разу не уступила (В7, Н4).

Опыт выступления на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов у Севильи и Баварии несоизмерим: "нервионцы" единственный предыдущий раз дошли до 1/4 финала Кубка чемпионов в сезоне-1957/58 и уступили по сумме двух поединков мадридскому Реалу.

Бавария выступает на данном этапе в седьмой раз подряд, что является клубным рекордом. До поражения от Реала год назад мюнхенцы выиграли шесть четвертьфинальных противостояний кряду.

Ориентировочные составы

Cевилья: Рико – Эскудеро, Ленгле, Кьер, Меркадо – Писарро, Н'Зонзи – Корреа, Васкес, Сарабия – Муриэль.

Бавария: Ульрайх – Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих – Видаль, Мартинес, Хамес – Рибери, Левандовски, Роббен.

Не сыграют: Банега – Нойер, Коман.

Под вопросом: Кароль, Коршья, Родригес.

Что касается букмекеров, то здесь команда из Мюнхена является явным фаворитом встречи. Компания bet365 принимает ставки на победу Баварии с коэффициентом 1,61. Успех Севильи оценивается в 5,75, а ничейный результат – в 4,33.

Мнение редакции iSport.ua: мы согласны с букмекерскими компаниями, поскольку, несмотря на то, что Севилья добралась столь высоко в Лиге чемпионов, это не тот грозный коллектив, который был несколько лет назад. Бавария сумеет победить на выезде, после чего по сумме двух матчей пройдет в 1/2 финала.

Напомним, первая четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между Севильей и Баварией состоится 3 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Испании. Также нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Александр Коршиков, iSport.ua

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