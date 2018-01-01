Зидан: Возглавить Ювентус? Никогда не говори "никогда"

Зинедин Зидан поделился ожиданиями от поединка с Ювентусом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов назвал Ювентус совершенной командой.

"Мы здесь для того, чтобы провести хороший матч. Финал в Кардиффе не имеет никакого отношения к этой игре, и мы не будем думать об этом. Сейчас совершенно иная история. Матч важен для обеих команд и мы должны подготовиться наилучшим образом.

Этот Ювентус всегда был силен, и он доказывают это нынешним сезоном. У них совершенная команда. Нам нужно быть очень внимательными с их сильными защитниками и форвардами. Они сильны в каждой линии.

Сезон складывается не так хорошо, как мы ожидали, но я доволен, потому что теперь Реал в хорошей форме. Мы всегда стараемся победить, независимо от соперника и того, чего мы добились в прошлом.

Мог бы я однажды возглавить Ювентус? Никогда не говори "никогда", но сейчас я думаю только о Реале и не хочу размышлять о будущем", – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между Ювентусом и Реалом состоится во вторник, 3-го апреля, на стадионе Альянц в Турине.

Также нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что мадридский Реал – лучшая команда мира.

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