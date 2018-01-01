Буффон: Реал номер один в мире, и никто не может этого отрицать

Джанлуиджи Буффон поделился мнением о будущем сопернике Ювентуса, мадридском Реале.

Капитан туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон в преддверии матча с Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов назвал мадридцев лучшим клубом мира.

"Реал – лучшая команда в мире с небольшим отрывом. Кто-то в этом сомневается?

Три победы в Лиге чемпионов за четыре сезона говорят сами за себя. Они номер один, и никто не может этого отрицать.

Непобедим ли Реал в Лиге чемпионов? Нет, непобедимых команд не бывает. Победить мадридцев сложно. Они фавориты, но шансы 50 на 50.

У нас есть амбиции. Есть история, а есть настоящее. Ювентус – тоже великая команда, которая знает, как завоевывать титулы", – приводит слова Буффона испанская Marca.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч между Реалом и Ювентусом состоится во вторник, 3-го апреля, в Турине на стадионе Альянц.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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