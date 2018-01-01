Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал взял на матч с Ювентусом всех топ-игроков

Комментариев: 0
В Турин отправились все игроки основного состава.
Реал отправился в Турин на матч с Ювентусом
Реал отправился в Турин на матч с Ювентусом
twitter.com/realmadrid

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан огласил заявку мадридцев на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Ювентуса. в Турин отправились все игроки основного состава, сообщает официальный сайт "сливочных".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Дани Карвахаль, Начо, Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Ашраф Хакими

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Марко Асенсио, Дани Себальос, Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Иско

Форварды: Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, матч Ювентус - Реал пройдет в Турине 3 апреля.

Ранее сообщалось, что Буффон не будет спать несколько ночей перед встречей с Роналду. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, Лига чемпионов, Ювентус, Турин, Зинедин Зидан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь