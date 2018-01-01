Реал взял на матч с Ювентусом всех топ-игроков

В Турин отправились все игроки основного состава.

Реал отправился в Турин на матч с Ювентусом twitter.com/realmadrid

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан огласил заявку мадридцев на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Ювентуса. в Турин отправились все игроки основного состава, сообщает официальный сайт "сливочных".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Дани Карвахаль, Начо, Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Ашраф Хакими

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Марко Асенсио, Дани Себальос, Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Иско

Форварды: Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, матч Ювентус - Реал пройдет в Турине 3 апреля.

Ранее сообщалось, что Буффон не будет спать несколько ночей перед встречей с Роналду.

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