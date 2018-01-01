Реал взял на матч с Ювентусом всех топ-игроков
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан огласил заявку мадридцев на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Ювентуса. в Турин отправились все игроки основного состава, сообщает официальный сайт "сливочных".
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан
Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Дани Карвахаль, Начо, Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Ашраф Хакими
Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Марко Асенсио, Дани Себальос, Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Иско
Форварды: Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Напомним, матч Ювентус - Реал пройдет в Турине 3 апреля.
Ранее сообщалось, что Буффон не будет спать несколько ночей перед встречей с Роналду.
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