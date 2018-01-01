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Буффон: Не буду спать несколько ночей, понимая, что нужно играть с Роналду

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Джанлуиджи Буффон прокомментировал предстоящие матчи против мадридского Реала.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился переживаниями перед матчами 1/4 Лиги чемпионов, где туринцы встретятся с мадридским Реалом.

"Конечно, нас беспокоит противостояние с Реалом. Мы осознаем, что много проблемных моментов, что мы будем играть против команды, которая, согласно истории, сильнее нас.

Но вместе с этим, мы понимаем и то, что более талантливая команда не всегда побеждает по итогам двух матчей. Если удастся провести две игры лучше соперника, это будет потрясающее достижение для нас.

Если из такой команды, как Реал, убрать одного футболиста, это не особо изменит ситуацию. Хотя я уже говорил, что понимание того, что предстоит играть против Роналду принесет мне несколько бессонных ночей", – цитирует Буффона RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон планирует завершить карьеру по окончании сезона.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Реал Мадрид, Лига Чемпионов
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