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Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Ливерпуль примет Манчестер Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от букмекеров
Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от букмекеров
Getty Images

Ливерпуль в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 2,4, а на победу Ливерпуля – 2,8. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, футбол
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