Барселона – Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч

Барселона является фаворитом по мнению букмекеров в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Прогноз на матч Барселона – Рома от букмекеров Getty Images

Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех римского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу "волков" – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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