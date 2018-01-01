Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона – Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч

Комментариев: 0
Барселона является фаворитом по мнению букмекеров в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ромы.
Прогноз на матч Барселона – Рома от букмекеров
Прогноз на матч Барселона – Рома от букмекеров
Getty Images

Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех римского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу "волков" – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Барселона, Рома, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь