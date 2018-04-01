Ювентус – Реал Мадрид: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Туринский Ювентус примет мадридский Реал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Ювентус – Реал Мадрид от букмекеров Getty Images

Ювентус во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против мадридского Реала.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,6. Победа Ювентуса оценивается в 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,1.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех "галактикос" контора принимает ставки с коэффициентом 2,6, а на победу туринского клуба – 2,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,2.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид состоится 3 апреля в Турине на стадионе Альянц.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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