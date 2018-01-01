Севилья – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов Севилья – Бавария? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Севилья – Бавария.
Севилья во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Испании сыграет против Севильи.
В Украине встречу Севилья – Бавария в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 1.
Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья – Бавария состоится 3 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.
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