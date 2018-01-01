Ювентус – Реал Мадрид: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид.

Ювентус во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют против мадридского Реала.

В Украине встречу Ювентус – Реал Мадрид в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Реал Мадрид состоится 3 апреля в Турине на стадионе Альянц.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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