Севилья – Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Бавария является фаворитом по мнению букмекеров в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Севильи.

Прогноз на матч Севилья – Бавария от букмекеров Getty Images

Севилья во вторник, 3 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Испании сыграет против Севильи.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,64. Успех севильцев оценивается в 4,75, ничейный исход – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,75, а на победу Севильи – 4,33. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья – Бавария состоится 3 апреля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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