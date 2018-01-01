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Кличко сыграет против Шевченко в рамках программы финала ЛЧ в Киеве

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Александр Денисов рассказал об активностях, которые пройдут в Киеве перед финалом Лиги чемпионов-2018.
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
http://klitschko-brothers.com

Директор телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Александр Денисов поделился программой мероприятий, которые пройдут в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Так, на мини-футбольном поле на Крещатике в матче сразится команда друзей Андрея Шевченко против команды Виталия Кличко.

"Активности начнутся уже с четверга 24 мая, когда состоится финальный матч женской Лиги чемпионов. Производство этого матча, который будет транслироваться на десятки стран возьмут на себя телеканалы Футбол 1/Футбол 2. Также с четверга на Крещатике начнет работать фан-фестиваль Лиги Чемпионов. По типу того что был во время Евро-2012. Каналы Футбол первые в истории украинские каналы, которые получили право организовать в официальной фан-зоне Лиги Чемпионов свою собственную развлекательную площадку с интересными активностями.

Внутри фан-фестиваля также будет построена мини-футбольная площадка, где пройдут матчи с участием звезд. Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко. При этом в составах могут оказаться самые неожиданные персоны. Например, Сильвестр Сталлоне. И эти выставочные матчи мы покажем на наших телеканалах. Кстати, УЕФА наконец принял решение и финальный матч будет показываться на большом экране в зоне фан-фестиваля", - сказал Денисов в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов 2018.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.

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Теги: Андрей Шевченко, Виталий Кличко, Лига Чемпионов
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