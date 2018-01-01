Роналду пропустит матч Ла Лиги, чтобы подготовиться к встрече с Ювентусом

Тренерский штаб Реала решил дать лидеру команды небольшой отдых перед матчем Лиги чемпионов.

Нападающий Реала Криштиану Роналду пропустит ближайший матч чемпионата Испании против Лас-Пальмаса, который состоится в субботу, 31 марта.

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Как сообщает Marca, тренерский штаб “сливочных“ решил дать футболисту незапланированный выходной, чтобы он смог отдохнуть перед ответственным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с Ювентусом.

К тому же, Роналду только вернулся в расположение клуба после игры за сборную Португалии, во время которой на поле выбежал болельщик и поцеловал его.

Ранее сообщалось, что автор высмеянного в сети бюста Роналду сделал вторую попытку изобразить футболиста.

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