Билеты на Реал – Ювентус были распроданы за 8 минут

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов вызвал небывалый ажиотаж.

Билеты на ответный матч 1/4 финала между мадридским Реалом и туринским Ювентусом, который пройдет 11 апреля, были проданы за 8 минут.

Продажа билетов стартовала в 10:00 в понедельник, 26 марта, но уже через 8 минут все тикеты были распроданы, сообщает Marca.

Отметим, что стадион Реала Сантьяго Бернабеу вмещает 80 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в услугах украинского голкипера.

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