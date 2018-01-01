Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Билеты на Реал – Ювентус были распроданы за 8 минут

Комментариев: 0
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов вызвал небывалый ажиотаж.
Болельщики Реала
Болельщики Реала
Getty Images

Билеты на ответный матч 1/4 финала между мадридским Реалом и туринским Ювентусом, который пройдет 11 апреля, были проданы за 8 минут.

Продажа билетов стартовала в 10:00 в понедельник, 26 марта, но уже через 8 минут все тикеты были распроданы, сообщает Marca.

Отметим, что стадион Реала Сантьяго Бернабеу вмещает 80 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в услугах украинского голкипера.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, билеты, рекорд, Сантьяго Бернабеу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь