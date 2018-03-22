ПСЖ оштрафовали на 43 тысячи евро за файер-шоу фанатов в матче с Реалом

УЕФА решил наказать парижан за поведение болельщиков.

ПСЖ оштрафовали за файер-шоу фанатов в матче с Реалом Getty Images

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать ПСЖ за действия фанатов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала (1:2)

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, парижский клуб оштрафован на 43 тысячи евро за использование файеров. Болельщики использовали минимум 150 файеров, чтобы устроить целое шоу, из-за чего поединок был приостановлен на несколько минут. Кроме того, фанаты использовали лазерные указки.

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Также ПСЖ наказали за нарушения правил безопасности. В УЕФА отметили, что на стадионе был слабый уровень досмотра, а лестничные пролеты были заблокированы во время матча. В связи с этим фанатская трибуна ПСЖ будет закрыта на следующем еврокубковом матче.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против Зенита.

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