Джорджо Кьеллини рискует не сыграть в матче против Реала из-за травмы.

Ювентус в гостях сыграл в нулевую ничью со СПАЛ в матче 29-го тура чемпионата Италии. В конце встречи травму получил защитник "старой синьоры" Джорджо Кьеллини.

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Как сообщает Tuttosport, повреждение 33-летнего футболиста оказалось серьёзнее, чем изначально предполагали медики. У Кьеллини обнаружили мышечные проблемы, из-за которых он пропустит товарищеские матчи сборной Италии.

Отмечается, что итальянец рискует не помочь своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Реалом, который состоится 3 апреля в Турине.

Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини избежал наказания за удар соперника кулаком.

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