Шевченко назвал условие, при котором Барселона выиграет Лигу чемпионов
По словам Андрея Шевченко, судьба каталонцев зависит от Лионеля Месси.
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Барселона может выиграть Лигу чемпионов 2017/18, но многое зависит от нападающего каталонцев Лионеля Месси. Если аргентинец будет играть, как в матче против Челси, то приведет свой клуб к победе.
"Если Месси будет играть, как против Челси, то Барселона выиграет ЛЧ в этом сезоне. Сейчас Месси просто неудержим.
Иньеста – великий. Он заслужил уйти из Барселоны, когда он сам захочет", – цитирует Шевченко Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко назвал отличие Лацио от Динамо Киев.
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