По словам Андрея Шевченко, судьба каталонцев зависит от Лионеля Месси.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Барселона может выиграть Лигу чемпионов 2017/18, но многое зависит от нападающего каталонцев Лионеля Месси. Если аргентинец будет играть, как в матче против Челси, то приведет свой клуб к победе.

"Если Месси будет играть, как против Челси, то Барселона выиграет ЛЧ в этом сезоне. Сейчас Месси просто неудержим.

Иньеста – великий. Он заслужил уйти из Барселоны, когда он сам захочет", – цитирует Шевченко Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко назвал отличие Лацио от Динамо Киев.

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