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Тотти оценил шансы Ромы в матче против Барселоны в 1/4 Лиги чемпионов

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Франческо Тотти считает, что Барселоне не будет легко в матче с "волками".
Франческо Тотти
Франческо Тотти
uefa.com

Директор Ромы Франческо Тотти прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, согласно которому итальянскому клубу предстоит встретится с Барселоной.

"Я доволен результатами жеребьевки. Играть с такой командой как Барселона - это хороший стимул. Мы - одна из восьми лучших команд Европы, поэтому должны быть готовы к любому вызову. Не думаю, что Барселоне стоит расслабляться раньше времени. Мы вышли из группы, где нашими соперниками были Челси и Атлетико, а затем обыграли Шахтер в 1/8 финала. Так что Барселоне придется попотеть, чтобы одолеть нас. Это футбол, тут может произойти все, что угодно", - цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2017/18.

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Теги: Барселона, Рома, Франческо Тотти, Лига Чемпионов
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